رئيس «شفاء الأورمان» لـ قناة الحياة: نقدم خدماتنا مجانا بنسبة 100%

قال الدكتور محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إننا نفتتح المرحلة الرابعة من مستشفى سرطان الأطفال، وهي المرحلة الأخيرة في المستشفى.

وأضاف فؤاد، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا» على شاشة «الحياة»: «قبل ذلك كان هناك 3 مراحل لمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، وهي مرحلة توسعة للمستشفى وبها رعاية عادية ورعاية مركزة وعلاج كيماوي وإشعاعي وعمليات».

وتابع: «المستشفى هو الثاني من مستشفيات الأورمان، كما أن الأول افتتحناه في 27 مايو 2016، ويعمل بكامل طاقته، ونستقبل في مستشفى الكبار والأطفال ما بين 550 لـ600 مريض، ونقدم خدماتنا مجانا بنسبة 100%».

واستطرد: «جمعية الأورمان تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودائما ما نفتخر أننا من الأعضاء المؤسسين للتحالف ونفتتح المرحلة الرابعة بمجموعة كبيرة من الداعمين والمتبرعين، ونفتتح المرحلة الرابعة ونعد الجميع باستكمال التجهيزات خلال الفترة المقبلة، وخلال عام 2023 نكون انتهينا تماما من استكمال الأجهزة والمعدات للأسرة الناقصة».