تامر حسني يطلب من «الخيامي» تلحين أغنية له ويواصل تسجيل أول أعماله لـ2023

يواصل الفنان تامر حسني تسجيل أغنياته الجديدة لعام 2023، بعد أن دخل خلال الساعات الماضية الاستوديو من أجل وضع صوته على أحدث أغنياته الجديدة المقرر طرحها خلال عام 2023.

تامر حسني يطلب من محمود الخيامي تلحين أغنية

تامر حسني لم يكشف بعد عن تفاصيل أغنيته الجديدة التي من المتوقع لها أن تكون أغنية سريعة تتماشى مع بداية العام الجديد.

وشوق المطرب جمهوره بنشر صورة له وأعلن تسجيل أول أغنيات العام الجديد، وطلب تامر حسني من الملحن محمود الخيامي أن يتحمس ويقدم له أغنية جديدة بعد ان تعاونا سويا في ألبومه الأخير «عشأنجي».

تامر حسني طرح ألبوم «عشأنجي» مع روتانا

يذكر أن الفنان تامر حسني كان طرح ألبومه الاخير «عشأنجي» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وقدم في الألبوم نخبة من أغنياته الجديدة.

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني كان هنأ مؤخرا الفنانة نور إيهاب على خطوبتها ومازحها قائلا أن أغنية «نور عيني» أصبحت مخصصة لها بعد خطوبتها على شاب يدعى نور بدر.