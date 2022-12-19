تامر حسني يوجه رسالة إلى جمهوره بمشهد من فيلم «مش أنا»

وجه الفنان تامر حسني، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، رسالة من خلال مشهد من فيلم «مش أنا»، عن عدم التنمر.

ونشر تامر حسني مشهد يجمعة بماجد الكدواني وعلق عليه قائلا: «مساء العسليات على الكل المشهد ده فيه رسالة جميلة أحيانًا ممكن يبقى ليك صديق أو ليكي صديقة مريضة أو تعبانة أو في حاجة فيها بتضايقها نحاول إن إحنا عمرنا ما نسخر من حاجة في حد، هو ملوش ذنب فيها، خلقة ربنا أو ابتلاء لأن الشخص دا أصلًا نفسيًا مع نفسه اللي فيه مكفيه».

وأضاف تامر قائلا: «لو كان ربنا كاتب إن إحنا اللي نبقى حواليه فأكيد عشان نشجعه وم ايقفش عند الموضوع ده، ويعرف إن في ناس عندها أكتر منه حجات لا تحتمل وقدروا ما يشوفوش غير كل ما هو إيجابي، وعرفوا يتصالحوا مع نفسهم ويبقى عندهم رضى من الدرجة الأولى، ويحمدون الله على هذا».

واختتم حديثه قائلا: «طبعًا هنا الأستاذ ماجد بيمثل مشهد إنما هو من أطيب وأنضف القلوب، والله يا جماعة الكلمة الحلوة ممكن تساهم في إن شخص ينجح وإن شخص يفشل الكلمة الحلوة ممكن تدي أمل عظيم للحياة، ويومكم جميل إن شاء الله».

فيلم مش أنا

ويشارك في بطولة فيلم مش أنا بجانب تامر حسني حلا شيحة، وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، وآخرون، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن، من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.