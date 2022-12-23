استقرار أسعار الأرز اليوم في المحافظات.. طن السائب بـ14 ألف جنيه

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات 2022، شهدت استقرارا، سواء للأرز الشعير أو الأرز الأبيض، حيث سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و700 جنيه، واستقر سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و350 جنيها.

استقرار أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

كما سجلت أسعار الأرز الأبيض استقرارا لليوم الخامس على التوالي ليسجل سعر طن الأرز الأبيض السائب عريض الحبة 14 ألف و100 جنيه، وسجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة 15 ألف جنيه، كما سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة 12 ألف جنيه.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأوضح الدكتور أسماعيل الرفاعي، في تصريح لـ"للوطن"، إن استقرار أسعار الأرز اليوم بالمحافظات يرجع لكثرة الأرز المعروض في هذا التوقيت من العام، وهو أمر جاء جراء إجراءات الحماية الرقابية من مديريات التموين في المحافظات لمحاربة الغلاء بما يصب لصالح قطاع كبير من المواطنين الراغبين في شراء الأرز سواء الشعير، أو الأرز الأبيض.