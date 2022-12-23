طقس الإسكندرية غدا.. تساقط أمطار ورياح شديدة وشبورة مائية

يشهد طقس الإسكندرية غدا، جوا شتويا باردا مع شبورة مائية وغيوم جزئية في الصباح الباكر، ويكون الجو لطيف الحرارة نهارا مائلا للبرودة في أول الليل باردا في آخره.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية غدا بارد إلى معتدل الحرارة مع احتمالية تساقط أمطار بنسبة 50% كما تسود أرجاء الإسكندرية شبورة مائية في الصباح الباكر مع نشاط رياح متقطعة على الطرق المؤدية الى القاهرة والمحافظات.

انخفاض في درجة حرارة طقس الإسكندرية غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا 14 درجة مئوية كبرى و12 درجة مئوية صغرى مع ارتفاع أمواج بنسبة متر ونصف إلى 2 متر ورياح شديدة شمالية غربية الاتجاه.

وتستمر هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية في اعلان حالة الطوارئ بالإسكندرية نظرا لإستكرار تساقط الأمطار مع نشر سيارات شفط المياة بجميع الشوارع واحياء المحافظة

سحب منخفضة ومتوسطة مساء اليوم بالإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية الآن مساء الجمعة سحب منخفضة ومتوسطة تتقدم إلى غرب المحافظة خلال الساعات المقبلة يصاحبها تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة