هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدا الخميس 1 ديسمبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس على كافة الأنحاء، في بيان رسمي لها، منذ قليل، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس غائم جزئيًا على كافة الأنحاء ما عدا جنوب الصعيد يكون مشمس، كما تشهد البلاد عدد من الظواهر الجوية ومنها الأمطار والشبورة.

هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا الخميس، ستكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر، معتدلة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على على جنوبي سيناء والصعيد.

أما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائلا للبرودة على جميع الأنحاء ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر يكون لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس مائلا للبرودة خلال أول الليل وبارد في أخره.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والواجل الشمالية، وشمال الصعيد، وتزداد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة في طقس غدا على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 24 - 15

- دمنهور 23 - 15

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 23 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 25 - 13

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 24 - 15

- شبين الكوم 24 - 15

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 14

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 23 - 13

- السلوم 22 - 09

- سيوة 21 - 08

- العريش 23 - 13

- رفح 22 - 13

- الطور 28 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 22 - 05

- طابا 25 - 14

- نويبع 24 - 13

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 27 - 19

- الغردقة 27 - 18

- مرسى علم 27 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 24 - 11

- أسيوط 25 - 10

- سوهاج 26 - 12

- قنا 26 - 13

- الأقصر 27 - 13

- أسوان 28 - 14

- الوادي الجديد 27 - 07

- أبو سمبل 28 - 14

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 25 - 20