محافظة القاهرة: نشر المعدات والسيارات أسفل وأعلى الكباري لمواجهة سقوط الأمطار

أكدت جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انتشار جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل مع مياه الأمطار، وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك بالتنسيق بين فرق العمل بالأجهزة التنفيذية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع انتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

تطهير خطوط صرف مياه الأمطار

وأضافت جيهان عبد المنعم، الالتزام بالمتابعة المستمرة والدورية لتطهير خطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع، والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

فصل التيار الكهربائي في حالة الطوارئ

وفي إطار ذلك تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي البساتين في الحد من موجة الأمطار، والمتابعة الميدانية المستمرة تحت إشراف اللواء طارق عابد، رئيس حي البساتين، ورفع وشفط تجمعات مياه الأمطار من الطريق الدائري وطريق الأتوستراد، وجاري رفع ما يستجد ومتابعة فصل التيارات الكهربائية في حالة الطوارئ.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي برئاسة اللواء أحمد جودة رئيس حي المعادي، وبالتعاون مع إدارة المرافق بالحي والصرف الصحي بأعمال رفع تراكمات مياه الأمطار بالأتوستراد، وتم الانتهاء من الأعمال مع المتابعة المستمرة والاستعداد التام لما يستجد من أحداث.