خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات.. تستمر لمنتصف الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات وذلك بعد تعرض العديد من المناطق اليوم إلى سقوط أمطار غزيرة مع نشاط لحركة الرياح وتكون الغيوم الجزئية وسط تحذيرات وآخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على كافة الأنحاء الشمالية لتكون الأجواء غائمة كليا على بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات، أوضح البيان تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري «مطروح، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ» إلى سقوط أمطار غدا السبت تصل نسبتها إلى 50% على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

وعن فرص سقوط الأمطار الأيام القادمة تشير التوقعات إلى أن تشهد محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الإسكندرية» سقوط أمطار يوم الأحد المقبل بنسبة تتراوح ما بين «40 : 50»%.

طقس يوم الإثنين المقبل

فيما يشهد طقس يوم الإثنين المقبل 26 ديسمبر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على «مطروح، العملين، الحمام، السلوم، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ»، وذلك بنسبة 30% مع نشاط لحركة الرياح، وسط تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والدلتا.

فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء المقبل

وتنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء المقبل 27 ديسمبر إذ تسود شبورة مائية على الطرق الرئيسية والفرعية.

وشهدت اليوم العديد من محافظات الوجه البحري والصعيد والقاهرة الكبرى سقوط أمطار غزيرة مع رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار.

وحذر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة نظرا لسوء الأحوال الجوية وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.