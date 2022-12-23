حالة الطقس غدًا السبت.. استمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر اليوم، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا، إذ يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلاً على جنوب سيناء والصعيد.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا تكون مائلة للبرودة في أول الليل وفي آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأكد بيان الأرصاد وجود فرص لتساقط أمطار متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما تكون هناك فرص تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مدن القناة وخليج السويس وسيناء.

كما ذكر بيان خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس غدًا سيكون غائمًا جزئيًا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة غدًا

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تسجل درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت الموافق 24 ديسمبر، ما يلي:

القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 134

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 21 - 14

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 14

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 21 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 20 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 23 - 16

- الغردقة 22 - 16

- مرسى علم 23 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 19 - 13

- المنيا 19 - 10

- أسيوط 20 - 10

- سوهاج 20 - 11

- قنا 22 - 13

- الأقصر 22 - 14

- أسوان 23 - 14

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17