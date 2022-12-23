انقلاب سيارة نقل محملة بالمياه الغازية بطريق ميناء جرجوب بمطروح «صور»

انقلبت سيارة نقل بمقطورة محملة بالمياه الغازية في جزيرة مؤدية إلى ميناء جرجوب البحري في مدينة النجيلة 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح.

أهالي النجيلة يرفعون البضائع

وأبلغت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث، وتجمع أهالي مدينة النجيلة من قبيلة الدبابسة لمساعدة سائق السيارة وقاموا بجمع كراتين المياه الغازية ورفعها من الطريق.

المباحث تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة النجيلة إلى موقع حادث سيارة النقل وجاري الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.