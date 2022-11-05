خروج جثث ضحايا حادث مطروح من المستشفى.. وتشييع الجنازة اليوم

ينتظر أهالي ضحايا حادث مطروح وصول الجثامين لتشييعهم في مقابر عائلتهم، إذ لقي 6 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيبت طفلة أخرى، فيما توفي شخصان آخرين وذلك جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي بالبحيرة عند الكيلو 195 اتجاه الضبعة مطروح فجر اليوم، وحرر محضر بالواقعة.

خروج جثث ضحايا حادث مطروح مستشفى اليوم الواحد

فيما أشار مصدر بمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بخروج جثث ضحايا حادث مطروح الـ 6 بعدما جرى استخراج تصاريح الدفن، بينما ترقد الطفلة داخل غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة لسوء حالتها الصحية.

تشييع جثامين ضحايا حادث مطروح عقب صلاة العشاء

ويجرى تشييع جثامين ضحايا حادث مطروح عقب صلاة العشاء اليوم، إذ تجمع العديد من الأهالي أمام منزل الضحايا لتلقي واجب العزاء وسط حالة من الصدمة التي سيطرت على الجميع عقب فقدان أسرة كاملة فيما تصارع الناجية الوحيدة الموت.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص بينهم 6 من أسرة واحدة، فيما أصيبت طفلة بجروح بالغة وجرى نقل الجثث والمصابة إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان قد أسفر الحادث عن وفاة كل من «عبد الستار منصور إسماعيل» الزوج، 39 سنة، مريم عبد الستار منصور، 3 سنوات، أسماء عبد الستار منصور، 5 سنوات، حمزة عبد الستار منصور، 6 سنوات، جثة مجهولة «أنثى»، فايزة عبد العزيز عبد القوى، «الزوجة»، 31 سنة، السيد عنتر السيد، 31 سنة، سعيد جابر إسماعيل، 51 سنة.

فيما أصيبت «نور عبد الستار»، بكسر في الضلوع وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.