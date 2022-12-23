وفد «زراعة النواب» يتفقد عددا من المشروعات القومية بالوادي الجديد

تفقد وفد برلماني من لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، عددا من المشروعات القومية بمحافظة الوادي الجديد بحضور محمد الزملوط، المحافظ، حيث زار الوفد البرلماني مشروع زيادة 2 ونصف مليون نخلة في الواحات ليزداد عدد النخيل من 2.5 مليون نخلة إلى 5 ملايين نخلة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتتويج محافظة الوادي الجديد المحافظة الأولى في إنتاج التمور.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، إن محافظة الوادي الجديد تمتلك 2.5 مليون نخلة، بالإضافة إلى مليون نخلة جديدة تم زراعتها بعد توجيهات الرئيس ليصل أعداد النخيل حتى الآن 3.5 مليون نخلة، فضلًا عن مزرعة النخيل النموذجية بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة في الوادي الجديد، لتعزيز مكانة مصر عالمياً في إنتاج التمور، حيث يستهدف المشروع زراعة 60 نخلة بكل فدان ليصل إجمالي عدد النخل بالمشروع إلى 2.5 مليون نخلة لإنتاج 8 أصناف من التمور العربية المتميزة.

وأكد الحصري أن المشروع يعد إضافة للاقتصاد المصري من عائد تصدير التمور لتتصدر مصر مكانة مميزة وكذلك عائدات بالعملة الصعبة خاصة الدولار.

الوادي الجديد تشهد تطورا كبيرا في زيادة حجم المشروعات والاستثمارات الزراعية

وأشاد النائب حسن عيسى، وكيل اللجنة، أن محافظة الوادي الجديد تشهد تطورا كبيرا في زيادة حجم المشروعات والاستثمارات الزراعية ومن بينها المشروع القومي لزراعة 2.5 مليون نخلة جديدة وهو المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب عادل عامر، خلال الزيارة، أن اللجنة شاهدت العديد من المشروعات الزراعية، حيث تعد محافظة الوادي الجديد أحد محاور التنمية في الجمهورية الجديدة، بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية وزراعة السلع الاستراتيجية خاصة القمح مع زيادة إنتاج القمح من المحافظة، إضافة إلى مشروع الـ2.5 مليون نخلة، حيث تشهد المحافظة طفرة كبيرة مع انطلاق التنمية بالمحافظة.

وأشاد النائب أسامة فتحي أيضا بمشروعات المحافظة، خاصة الصناعات الزراعية مثل التمور وزيادة حجم الصادرات لوجود المصانع بالقرب من مناطق الإنتاج.

وضم الوفد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسي سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل عامر ، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحي، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، والنائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، وأمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.