انتشال جثة شاب عثر عليها في مياه نهر النيل بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب عثر عليها في مياه نهر النيل بمنطقة قصر النيل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور

كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب الغريق لسماع أقوالها حول الواقعة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها، كما طلبت النيابة العامة أخذ عينة من الشاب الغريق وإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات والمواد الكحولية من عدمه.

بداية بالبلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغ بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وانتشال الجثة.

وبالفحص تبين أنها جثة شاب يدعى «محمد.ر.س»، في العقد الثالث من العمر، كما تبين من خلال الفحص أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.