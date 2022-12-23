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جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 في مدارس القاهرة

كتب:

كريم روماني
06:44 م | الجمعة 23 ديسمبر 2022
طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022- 2023، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من يوم 5 يناير المقبل حتى يوم 12 من نفس الشهر، مشددة على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام الكامل بهذه المواعيد.

وكشفت إدارة عابدين التعليمية، عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023، في نشرة معممة على مدارس المرحلة الإعدادية، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 5 يناير بمادة اللغة العربية والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 

- يعقد يوم الخميس الموافق 5 يناير المقبل، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- يقعد يوم الأحد الموافق 8 يناير المقبل، امتحان الجبر والإحصاء.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 9 يناير المقبل، امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير المقبل، امتحان الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يعقد الأربعاء الموافق 11 يناير المقبل، امتحان الهندسة.

- يعقد يوم الخميس الموافق 12 يناير المقبل، امتحان مادة العلوم.

مواصفات امتحانات الصف الأول الإعدادي 

وأكدت المديريات التعليمية، أن امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023، تُعقد ورقياً في المدارس، ويتم وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشددت المديريات التعليمية، على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، موضحة أن هذه المنصات تقدم شرحاً للمقررات الدراسية وفق فلسفة التعليم الجديدة التركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين. 

 

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.