عقد اختبارات تجريبية لـ«أولى وتانية» ثانوي للتدريب على الامتحانات الإلكترونية

أعلن عدد من المديريات والإدارات التعليمية، إجراء اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى الإدارة، لتدريبهم على الامتحانات الإلكترونية، في إطار تدريب الطلاب على كيفية الإجابة عن الأسئلة الإلكترونية باستخدام التابلت، تمهيدًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل.

تدريب الطلاب فقط على الامتحانات الإلكترونية

وأكدت المديريات التعليمية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ الامتحان الإلكتروني هدفه تدريب الطلاب فقط على الامتحانات الإلكترونية واستخدام التابلت ولا يوجد عليه درجات، مشيرة إلى أنّ حضور الطلاب للامتحانات التجريبية الزامية

وطالبت المديريات التعليمية، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الطلاب بضرورة شحن جهاز التابلت وتفعيل شريحة البيانات، قبل الامتحانات.