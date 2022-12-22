«جامعة المنصورة»: نوفر بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات والحفاظ على صحتهم

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 بمختلف قاعات ومدرجات وكنترول كلية الآداب.

وتفقدا خلال الزيارة اللجان الخاصة ولجان امتحان الطلاب والاحتياجات الخاصة كما تفقدا أعمال الإنشاءات الجديدة بالكلية، وتطوير قاعة اجتماعات مجلس الكلية، المرحلة الثالثة لاستكمال منشآت الكلية، الكنترولات ومنظومة التصحيح الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية للبرامج النوعية.

حضر الزيارة الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، والدكتور وائل البرعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دينا أبو العلا رئيس قسم الاجتماع ورئيس كنترول الفرقة الثانية، الدكتور أحمد عثمان الأستاذ المساعد بقسم الإعلام، الدكتورة مريم ويصا المدرس بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية والجهاز الإداري بالكلية.

متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على اللجان وسير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

إشادة بمنظومة كاميرات المراقبة

وأشاد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتجهيزات الكلية للامتحانات وتجهيزات الكنترولات، ومنظومة كاميرات المراقبة بالكلية.

وأشار إلى أنه تفقد الامتحانات يأتي فى إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، وفقا لاستراتيجية جامعة المنصورة لعمليةُ بناءِ وتطوير عقول طلابها وما تتضمنه من مختلف النواحي الأكاديمية والتدريبية والامتحانية.