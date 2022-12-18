«التعليم» تحدد تفاصيل بداية الترم الثاني 2023 للمدارس وموعد الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس، بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من شهر يناير المقبل، في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية لكافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

الخريطة الزمنية للترم الثاني 2023 للمدارس

وأضافت الوزارة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، أن موعد بداية الترم الثاني 2023 للمدارس هو 11 فبراير المقبل، على أن يكون يوم 15 أبريل شم النسيم ويوم 22 أبريل عيد تحرير سيناء و من 21 أبريل وحتى 24 عيد الفطر المبارك وعيد العمال 1 مايو، مشددة على جميع المديريات بضرورة الالتزام بمواعيد الدارسة والإجازات الرسمية.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل والثانوية العامة

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

- تبدأ امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

تعليمات مهمة لمديري الإدارات التعليمية

وفي سياق متصل، أصدر أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مجموعة من التعليمات المهمة لمديري الإدارات التعليمية، مشددا على تكثيف المتابعات اليومية للمدارس والاطمئنان على حسن سير العلمية التعليمية والتزام الطلبة بالزي المدرسي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة عوامل الأمن والسلامة والمرافق، والتوعية المستمرة و تفعيل ما ورد بدليل وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية.

وأكد خلال زيارته الميدانية للمدارس، على ضرورة حث الطلبة والمعلمين على القراءة والاطلاع والمشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي والمشروع الوطني للقراءة، فضلاً عن أهمية مشتركة الطلبة في إعداد وتنفيذ الوسائل التعليمية وابتكار الجديد منها حيث تساهم في توصيل المعلومة وعدم نسيانها، وضرورة القراءة في موضوع الحفريات واكتساب معلومات أكثر فبالثقافة والمعرفة تبني العقول وتثمر ابتكارات متعددة.

من جانبه، شدد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، على جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة التواصل المستمر مع مديري المدارس والوقوف على المشكلات التي تواجه الطلاب والعمل على حلها مباشرة.