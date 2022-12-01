الفنان الهندي شاروخان يصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وصل الفنان الهندي شاروخان، إلى مقر حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر السينمائي، المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بجدة.

تكريم شاروخان من مهرجان البحر الأحمر

ويشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر، تكريم الفنان الهندي شاروخان، بجانب الفنانة يسرا.

وحرص محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، على استقبال مريم أوزرلي والاحتفاء بها في زيارتها الأولى لمدينة جدة السعودية.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يقدم مجموعة من الحفلات الموسيقية المرتقبة من قبل الجمهور، التي تكون بمثابة استكمال للحدث السينمائي الأهم في المنطقة.

تقام جميع الحفلات الموسيقية على مسرح المهرجان المفتوح في كورنيش جدة بمنطقة الحمراء الساعة 10 مساء، وتتوفر تذاكر الحفلات للشراء وذلك مقابل 40 ريالا سعوديا للتذكرة الواحدة.