محافظة الجيزة تنشر المعدات لمواجهة هطول الأمطار وإزالة تجمعات المياه

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود شفط مياه السيول والأمطار بطريق الواحات حتى الكيلو 50 وأسفل الطريق الدائري الإقليمي، وذلك للوقوف على انتظام أعمال شفط تجمعات مياه السيول والأمطار وللتعامل الفوري معها لضمان عدم تأثيرها على الحالة المرورية.

وثمَّن محافظ الجيزة جهود قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة للمرور وإدارة الحماية المدنية لدورها في شفط كميات كبيرة من مياه السيول والأمطار والتي استمرت على مدار ساعات، ما ساهم في تسهيل الحركة المرورية وفتح الطريق أمام حركة المركبات.

الفرق والمعدات متمركزة في مواقعها حتى تحسن حالة الطقس

كما أشاد محافظة الجيزة بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتواجد الميداني للفرق ومعدات الشفط على مدار يومين وتأدية عملها على أكمل وجه، الأمر الذي ساهم في عدم تأثر حركة سير المركبات على الطريق، مشيراً إلى أن الفرق والمعدات متمركزة في مواقعها حتى تحسن حالة الطقس.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد بكل القطاعات الخدمية للتعامل الفوري مع موجة هطول الأمطار، والدفع بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار بعدد من النقاط الحيوية والبؤر الساخنة التى تم تحديدها مسبقاً لضمان سرعة انتشارها ومجابهة اي تجمعات بها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم التنسيق بين كل القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز، وتم نشر المعدات وتكثيف الجهود على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة لعدم التأثير على الحركة المرورية.

غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة

وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة، وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية

35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453.