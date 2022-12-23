استمرار تقلبات الطقس.. موعد توقف سقوط الأمطار على كل المناطق

تساقط أمطار على كل النواحي بين خفيفة إلى متوسطة، وطقس غائم جزئيا، مع الشعور بالبرودة قليلا، هو ما شهده طقس اليوم، حيث انهالت الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والعديد من المدن ومحافظات الوجه البحري والقبلي، ونشرت هيئة الأرصاد العديد من الفيديوهات التي ترصد الأمطار في كل الأنحاء.

ويأتي ذلك الطقس تأثرا باستمرار السحب الممطرة التي تؤثر على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وفق بيان الأرصاد، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة ما زالت قائمة على مناطق من شمال الصعيد.

موعد توقف سقوط الأمطار

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد توقف سقوط الأمطار، مشيرة إلى توقف حدة سقوط الأمطار بداية من يوم الثلاثاء المقبل الذي لن يشهد أمطار على كل المناطق والأنحاء.

وذكر بيان الأرصاد، أن طقس غدا السبت سيشهد سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما تكون هناك فرص تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مدن القناة وخليج السويس وسيناء.

درجات الحرارة غدًا

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت الموافق 24 ديسمبر، ما يلي:

القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 134

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 21 - 14

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 14

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 21 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 20 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 23 - 16

- الغردقة 22 - 16

- مرسى علم 23 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 19 - 13

- المنيا 19 - 10

- أسيوط 20 - 10

- سوهاج 20 - 11

- قنا 22 - 13

- الأقصر 22 - 14

- أسوان 23 - 14

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17