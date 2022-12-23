أماكن سقوط الأمطار غدا السبت..هل تستمر على القاهرة؟

شهدت العديد من المناطق تساقط أمطار اليوم، ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية العديد من الفيديوهات الخاصة برصد للحظات هطول أمطار على معظم المدن والمحافظات والقاهرة الكبرى وضواحيها.

ويتساءل العديد من الأشخاص عن أماكن سقوط الأمطار غدا أيضا، وهل سيستمر سقوط الأمطار على القاهرة غدا السبت أم لا، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، منذ قليل، عن أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا، وهي كما يلي:

من المتوقع تساقط أمطار متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مدن القناة وخليج السويس وسيناء.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 19 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 19 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 134

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 21 - 14

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 14

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 21 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 20 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 23 - 16

- الغردقة 22 - 16

- مرسى علم 23 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 19 - 13

- المنيا 19 - 10

- أسيوط 20 - 10

- سوهاج 20 - 11

- قنا 22 - 13

- الأقصر 22 - 14

- أسوان 23 - 14

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17