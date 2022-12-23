رئيس «شفاء الأورمان» لـ قناة الحياة: 35 مليون جنيه مصروفات شهرية بمستشفيين اثنين

قال الدكتور محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن جمعية الأورمان عضو من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وننفذ كل أسبوع قافلة مجمعة تابعة للتحالف، وهي «ستر وعافية»، ويكون بها مساعدات مختلفة سواء طبية وأجهزة تعويضية ومواد غذائية وبطاطين وتوعية، وهي قوافل مجمعة لأعضاء التحالف، وما يميزها هو التشاركية والتكامل، كما سنشارك فيما يخص الأورام.

وأضاف فؤاد، خلال لقاء ببرنامج «أهل بلدنا» على شاشة «الحياة»: «نخدم محافظات وسط وجنوب الصعيد، وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، كما أن تعداد المستفيدين بهذه المحافظات من 15 لـ20 مليون تقريبا ونخدمهم ويتلقون العلاج مجانا، ووصلت مصروفاتنا الشهرية 35 مليون جنيه، في مستشفيين اثنين، كما أن وجود المستشفى بالصعيد يكلف تكلفة عالية للغاية لاستقدام جراحين من القاهرة».

وتابع: «لا بد من وجود عنصر بشري مميز يقدم خدمة مميزة لأهلنا، ونحضر أمهر الأطباء من أساتذة الأورام أو الجراحين أو الاستشاريين، ونقدم أفضل مستوى من الخدمة من أهالي المحافظات، ولن تواجه المرضى أي عقبة من أي نوع».