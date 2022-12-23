قناة «الحياة» تنشر فيديو عن استمرار العمل في مشروع إنشاء كوبري المصرف بإدفو

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا عن استمرار العمل في مشروع إنشاء كوبري المصرف الرئيسي ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

وتقدم المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودا كبيرة في مشروعاتها التنموية داخل المحافظات؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في القرى النائية التي تعاني من نقص الخدمات.

وجاءت مشروعات حياة كريمة في قرى أسوان كالآتي:

- سوق أبو سمبل الأسبوعي بنسبة إنجاز 100%.

- مدرسة أبو سمبل شرق الابتدائي بنسبة إنجاز 100%.

- مدرسة قسطل الابتدائية بنسبة إنجاز 100%.

- مشروع الصرف الصحي بقرية توشكى شرق وتوشكى غرب وأبو سمبل بنسبة إنجاز 96%.

- تطوير مركز شباب توماس وعافية بنسبة إنجاز 75%

- إنشاء مركز شباب توشكى شرق بنسبة إنجاز 98%

- مركز شباب توشكى غرب بنسبة إنجاز 98%

- مكتب بريد توشكى شرق بنسبة إنجاز 100%.

- وحدة أبو سمبل الصحية بنسبة إنجاز 100%

- مجمع الخدمات الحكومية بقرية أبو سمبل بنسبة إنجاز 100%

- مجمع الخدمات الزراعية بقرية أبو سمبل بنسبة إنجاز 100%.