أصالة عن دويتو سيد الغرام مع أسماء لمنور: أغنية فيها كم من الفرح

أعربت الفنانه أصالة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها لمشاركتها في الدويتو الغنائي سيد الغرام والذي يجمعها بالفنانة أسماء المنور.

ونشرت أصالة الدويتو الغنائي وعلقت عليه قائلة: «أغنيه فيها كمّ من الفرح والجذب ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنور».

حفل أصالة بالسعودية

أحيت المطربة أصالة مؤخرا حفلا غنائيا بالسعودية، رفع شعار كامل العدد، ويأتي الحفل ضمن فعاليات موسم الدرعية، وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أغانيها الحديثة والقديمة.

وعلقت «أصالة» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن الحفل قائلة: «كانت ليلة حلوة وأخدتني عالم أحلى سافرت بلاد حلوة ومشيت بأحلى جناين، تلاقيت بناس مقرّرين متلي يعيشوا رحلة تركي شكرًا للقدر اللي جمعنا والحمد لله على وجودك بيننا».