إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا

أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة المنيا، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وتم نقل المصابين إلي المستشفى العام لتلقي العلاج.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام الكرتة «مدخل مدينة المنيا»، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص جارِ تحديد هويتهم وعناوينهم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، ورجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وشهدت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، وقوع 5 حوادث طرق أخرى في أماكن متفرقة، بطرق الصحراوي الغربي والدائري ومصر أسوان الزراعي والمحيط، وأسفرت عن مصرع 2 وإصابة 13 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج.