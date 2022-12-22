سقوط أمطار على مناطق متفرقة في المنيا مع طقس شديد البرودة

شهدت مناطق متفرقة من مدينة المنيا سقوط أمطار متوسطة وطقس شديد البرودة مساء اليوم الخميس، وشهدت قرى شرق النيل بالمنيا، سقوط أمطار استمرت لبضع دقائق وانتهت مع وجود انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

سقوط أمطار غزيرة على بني مزار

كما سقطت أمطار غزيرة في مدينة بني مزار وخفيفة في مركزي مطاي وسمالوط، وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، إضافة إلى مركز العدوة في أقصى شمال غربي المنيا.

الوحدات المحلية ترفع درجة الاستعداد

وأعلنت محافظة المنيا الأسبوع الماضي، رفع درجة الاستعداد بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.