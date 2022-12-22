مصرع طفل سقط من «تروسيكل» في المنيا

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من تروسيكل دون لوحات معدنية، داخل قرية بني وركان التابعة لمركز العدوة في أقصي شمال غربي محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وصول جثة طفل إلى مستشفى العدوة

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة، تتضمن وصول الطفل «محمد ربيع عبد القادر»، 5 سنوات، مقيم بقرية عطف حيدر، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، ادعاء حادث طريق.

الطفل سقط من تروسيكل داخل القرية

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين أن الطفل المتوفي أختل توازنه وسقط من تروسيكل بدون لوحات معدنية، أثناء سيره داخل قرية بني وركان التابعة للوحدة المحلية بعطف حيدر في غرب مركز العدوة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات حول ظروف وملابسات الحادث، كما قررت النيابة إنتداب الطب الشرعي ومفتش الصحة لمناظرة جثة الطفل ومعرفة سبب وكيفية حدوث الوفاة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم التحفظ علي التروسيكل وسائقه، لحين صدور قرار النيابة العامة.