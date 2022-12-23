انطلاق مبادرة «عافر» لدعم الأطفال المصابين بفرط الحركة في المنيا

أعلن مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، عن انطلاق مبادرة عافر لدعم الأطفال المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور علاء عشماوي، رئيس جامعة دراية.

تعريف المجتمع بالأطفال المصابين بفرط الحركة

وقالت الدكتورة إيمان زهران، المدرس بكلية الصيدلة بجامعة دراية، إن مبادرة عافر تهدف إلى تعريف المجتمع بفئة الأطفال المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه، فضلاً عن الصعوبات التي يتعرضون لها هم وذويهم.

وأضافت أن المؤتمر خرج بعض التوصيات المبدئية والخطوات الاسترشادية لمساعدة هذه الفئة التي تمثل نسبة ليست بالقليلة في المجتمع، لحين الانتهاء من باقي لقاءات وفعاليات المبادرة التي تستهدف جميع مراكز ومدن المحافظة المختلفة.

مشاركة فعالة من الجهات التنفيذية بالمحافظة

وقال وليد الحيني، مدير مركز إعلام المنيا، إن المؤتمر شهد مشاركة فعالة من العديد من الجهات التنفيذية بالمحافظة على رأسها إدارة خدمة المواطنين، ووحدة حقوق الإنسان، وإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة، ووحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم.

حضر تدشين المبادرة كل من الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس جامعة دراية، الدكتور محمود الريحاني عميد كلية الصيدلة، المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد رسلان مدير فرع التأمين الصحي، ووليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا.

وفي نهاية المؤتمر أهدت جامعة دراية درعها للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا لرعايته ودعمه لمبادرة عافر، فضلا عن تكريم جميع القيادات والكوادر الفعالة المشاركة بالمبادرة.