مصرع طالب وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص على «صحراوي» المنيا

لقي طالب مصرعه وأصيب 7 آخرون جميعهم من محافظتي أسيوط وسوهاج، إثر انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الجنونية، في المنطقة بين مركزي العدوة وبني مزار، أقصى شمال غربي محافظة المنيا.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب ميكروباص رقم «1698 هـ ا ا» بالطريق الصحراوي الغربي بين مركزي العدوة وبني مزار، ما أسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص جميعهم من محافظتي سوهاج وأسيوط.

الحادث بسبب السرعة الجنونية

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف ورجال البحث الجنائي، أفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الجنونية ورعونة السائق، ما أدى إلى مصرع محمد الزعيم محمد، 20 عاما، طالب، مقيم بمحافظة سوهاج، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

أسماء المصابين في الحادث

كما أصيب في الحادث كل من علام حمودة، 33 عاما، وشقيقه محمد، 17 عاما، وعلي محمد علي، 55 عاما، يقيمون بمحافظة أسيوط، وحسن بخيت، 22 عاما، ومحمد السيد، 26 عاما، وجلال عبد العزيز، 49 عاما، يقيمون بمحافظة سوهاج، إضافة إلى سائق الميكروباص.

تحرر محضر بالحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين غيبوبة وسحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.