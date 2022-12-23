محمد رمضان يجري البروفات النهائية لحفله الليلة في دبي (فيديو)

يجري الفنان محمد رمضان حاليا بروفات حفله الغنائي المقرر إحياؤه خلال ساعات قليلة في بطولة العالم للتنس بدبي.

ونشر رمضان فيديو للبروفات الأخيرة لحفله الغنائي وعلق قائلا: «البروڤة الأخيرة لحفلتي من أرينا دبي في بطولة العالم للتنس الليلة، ثقة في الله نجاح».

مسلسل العمدة

ومن ناحية أخرى يصور الفنان محمد رمضان مسلسل «العمدة» والمقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني 2023 ويضم المسلسل مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

وفي تصريح تليفزيوني نفى محمد رمضان وجود تشابه بين مسلسل «العمدة»، و«الحاج متولي» حيث يتزوج رمضان خلال المسلسل 4 سيدات ما شبه البعض بقصة الحاج متولي.