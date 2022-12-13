محمد رمضان يشارك مشهد من مسلسله الجديد «العمدة» مع جمهوره: «جعفر بيصبح» (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو يحتوي على مشهد من مسلسله الجديد «العمدة»، الذي يجري تصويره حاليًا، تمهيدًا لعرضه بالسباق الرمضاني 2023.

محمد رمضان ينشر مشهد من مسلسل العمدة

ونشر محمد رمضان الفيديو عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقًا عليه:«جعفر العمدة بيصبح وبيقولكم رمضان يجمعنا والعمدة يدلعنا، وعلى رأي صاحب الحساب، ثقة في الله نجاح».

أبطال مسلسل«العمدة»

يشارك في بطولة مسلسل «العمدة» محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، وأحمد داش، ودعاء حكم، وعصام السقا، وأحمد فهيم، وبيومي فؤاد، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مشاركة محمد رمضان في رمضان الماضي

وفي سياق آخر، شارك محمد رمضان في رمضان الماضي، بمسلسل «المشوار»، التي كانت تدور أحداثه حول اضطرار «ماهر» لترك البلد رفقة زوجته «ورد» وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.