منة فضالي تنشر صورة من حفل زفافها على محمد رمضان في مسلسل «العمدة»

يواصل صناع مسلسل «العمدة» تصوير باقي مشاهد العمل، استعدادا لخوض السباق الرمضاني لعام 2023.

وكشفت الفنانة منة فضالي عن أول صورة لها من داخل كواليس تصوير المسلسل، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور الشهير «إنستجرام»، وظهرت بفستان زفاف بجوار الفنان محمد رمضان الذي ظهر وهو يرتدى بدلة العرس.

منة فضالي من داخل كواليس مسلسل «العمدة»

وعلقت الفنانة منة فضالي على الصورة، قائلة «العمدة.. رمضان 2023.. جعفر ونرجس، إخراج محمد سامي، وبطولة النجم محمد رمضان».

يُذكر أن مسلسل «العمدة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وزينة، وهالة صدقي، ومي كساب، وأحمد داش، وهيدي كرم، وفريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي .