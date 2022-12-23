كريم محسن ينشر بوستر أحدث أغانيه «وده برده ينفع».. يطرحها الثلاثاء

طرح المطرب كريم محسن، منذ قليل، البوستر الدعائي لأحدث أغنياته بعنوان «وده برده ينفع» وذلك استعدادا لطرحها يوم الثلاثاء المقبل على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

«وده برده ينفع» من كلمات وألحان عزيز الشافعي

أغنية «وده برده ينفع» من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس، وتعد ذلك الأغنية الأولى التي يتعاون فيها مع الملحن عزيز الشافعي، كما يحضران للعديد من المشروعات الغنائية أيضا خلال الفترة المقبلة.

كريم محسن يستعد لطرح أغنيات جديدة فى 2023

كما يعيش كريم محسن خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني، ويعقد جلسات عمل فنيه للانتهاء من العديد من المشاريع الغنائية الذي يقوم بطرحها خلال العام الجديد 2023 للجمهور ومحبيه.

كريم محسن طرح مؤخرا أغنية فلاتر

وطرح كريم محسن مؤخرا آخر أغانيه بعنوان «فلاتر»، وحققت نسب مشاهدات واستماع عالية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية نظرا لتفاعل الجمهور ومحبيه معها.