القبض على 10 متهمين أثناء التنقيب عن الآثار في المنوفية

ألقت قوة أمنية بمحافظة المنوفية، القبض على تشكيل مكون من 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بمركز أشمون، حيث جرى ضبط المتهمين وتحريز أدوات التنقيب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين تنقيب زوجين وأولادهما بجانب 6 أشخاص آخرين، عن الآثار داخل أحد المنازل، وتبين أيضا وصول أعمال الحفر إلى 8 أمتار في أحد الغرف، فتم إلقاء القبض على المتهمين وجاري اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

اعتراف المتهمين بالتنقيب عن الآثار في أشمون

وبمواجهة المتهمين، وهم «م.ع»، وزوجته وابنيه، و6 متهمين آخرين وهم «ط.س» و«ع.ح»، و«م.ع» و«ر.س» و«ض.ع» و «م.ح»، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بالقبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بدائرة المركز، يأتي ذلك بعد ورود معلومات عن وبعد إجراء التحريات السرية والتي أكدت الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة .