محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف وتطوير عدة شوارع بشبين الكوم

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، تنفيذ خطة مشروعات رصف الطرق الجديدة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال رفع كفاءة ورصف طريق مصنع الغزل امتداد صبري أبو علم بحي غرب شبين الكوم، بطول 550 مترا، وبتكلفة 5 ملايين جنيه تقريبا.

تغطية الترع ورصف الطرق

وأشار مدير مديرية الطرق أنه تم تغطية الترعة وإنشاء طريق مزدوج بالمنطقة وجزيرة وسطى وأرصفة جانبية ورصفها ببلاط الإنترلوك لخدمة أهالي المنطقة وعمل بلاعات الأمطار، وجار فرد الطبقة السطحية النهائية والانتهاء من الوصلات الكهربائية تمهيدا لتركيب أعمدة ديكورية وزراعة الأشجار، مؤكدا على الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة.

ووجه محافظ المنوفية، رئيس حي غرب شبين الكوم، بصيانة شبكات الإنارة على جانبي الشارع حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

تطوير لشوارع وطرق المنوفية

وقدم الأهالي الشكر لمحافظ المنوفية معربين عن سعادتهم البالغة بما تشهده العاصمة من تطوير شامل للطرق والشوارع، ما يضفي عليها مظهرا جماليا وحضاريا يجعلها فخر لكل أبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد من الشوارع والطرق الرئيسية، والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

انتهاء أعمال الرصف الأسبوع المقبل

كما تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع حسني مبارك، حيث تم إزالة الأرصفة والطبقات الأسفلتية القديمة والمتهالكة، وجار أعمال توسعة الطريق وتركيب بلدورات الأرصفة الجانبية ورصفها ببلاط الإنترلوك تمهيدا لأعمال الرصف، ووجه محافظ المنوفية المستشار الهندسي بالتنبيه على الشركة المنفذة بنهو أعمال الرصف خلال الأسبوع القادم.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات وبلاعات الأمطار بشارع بورسعيد بمركز ومدينة قويسنا، بطول 940 مترا تقريبا، وبتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ 60%، وكذا أعمال الرصف والتطوير بشارع الباجوري بطول 1 كيلو متر، وبتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه تقريبا، وبنسبة تنفيذ 60%، كما تضمنت الجولة تفقد أعمال تجهيز الرصف بشارع إبراهيم الخليل بمدينة قويسنا بطول 700 متر، وجار تركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحي تمهيدا لفرد طبقة السن.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، برفع نواتج ومخلفات التطوير بالشوارع ونقلها إلى المدفن الصحي بالسادات، وتوزيع صناديق قمامة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن قيمة الاعتمادات المالية لخطة الرصف الجديدة للعام المالي الحالي بلغت 26 مليون جنيه على مستوى المحافظة، ويشهد مركز ومدينة قويسنا أعمال رفع كفاءة تطوير ورصف لعدد من الشوارع، وهي شارع بورسعيد بطول 935 مترا، والباجوري شارع إبراهيم الخليل بطول 670 مترا، وشوارع التحرير بطول 500 متر، والنبي موسى بطول 200 متر، وعبدالله مليجي بطول 200 متر، ومسجد أبو زيد بطول 300 متر.

وأكد المحافظ حرصه ودعمه الكامل لتطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق كونه أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.