محافظ المنوفية يتفقد عددا من منافذ السلع الغذائية بقويسنا

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عددا من المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق، والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة قويسنا، رافقه اللواء عمر إدريس، مستشار المحافظ، ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو احتكار السلع.

توافر السلع الأساسية

وتفقد المحافظ منافذ السلع الغذائية المقامة بشارع صلاح سالم، أمام الكوبري العلوي، كما قام بالمرور على عدد من السلاسل والمحال التجارية، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، و قام بالإطلاع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، وأجرى حواراً مع أحد المواطنين استفسر فيه عن جودة المنتجات وأسعارها، موجهاً الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمراجعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.

وكلف محافظ المنوفية، رئيس المدينة، بالتنسيق مع الإدارة التموينية بقويسنا، بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع وبشكل واضح على كافة المنتجات، مؤكداً أنه سيتم تطبيق الإجراءات العقابية حيال المخالفين ومصادرة السلع غير المعلن عن سعرها عقب انتهاء المدة المقررة، وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

ضخ المزيد من السلع

كما كلف المحافظ، رئيس المدينة، بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بضخ المزيد من السلع الأساسية وبكميات كافية أولا بأول لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أننا مستمرون في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.