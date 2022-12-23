ميرهان حسين: فكرت كثيرا في اعتزال الفن بسبب عدم التقدير

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن تفكيرها في الاعتزال عدة مرات بسبب شعورها بعدم التقدير.

ونشرت ميرهان حسين جزءا من تقديم إسعاد يونس لها في برنامج صاحبة السعادة وعلقت قائلة: «أنا أول مرة أقولها أنا فعلا فكرت كتير جدًا أعتزل العمل في الفن لأني كنت شايفة إني مش متقدرة واتظلمت كتير في هذا الوسط الذي لا يمنح النجومية حسب الموهبة لأ للأسف بيخضع كتير للعلاقات الشخصية وبيفرض ناس لا تستحق و يعطي فرص كبيرة لناس تكاد تكون معدومة الموهبة وأنا عانيت كتير من إحساسي إني أستحق فرص أكبر وأكثر تنوعًا في الوقت اللي كان بيتم اختيار شخصيات لأداء أدوار عظيمة لا تشبههم شكلًا ولا مضمونًا لمجرد صداقة فلانة بفلان واحتضان مصر لغير الموهوبين من جنسيات أخرى مع احترامي التام لأي جنسية وأي فنان أو فنانة عندهم موهبة ولايقين في الأدوار اللي بيقدموها وبيعملوا المجهود اللازم لأن التمثيل ده مش مجرد وقوف أمام كاميرا لأ ده عمل شاق من التخيل والمذاكرة والتقمص والتحمل والصبر وكل ده على أمل التقدير».

وأضافت ميرهان حسين قائلة: أنا ماكنتش عايزة غير تقدير وإعطائي فرص أقدر أعرض فيها أدواتي كممثلة ومغنية وقادرة على تقديم أعمال استعراضية وده اللي كان أساس اختياري في برنامج ستار أكاديمي في لبنان وإيمانهم الشديد إني أملك العديد من المواهب اللي تؤهلني للتقدم في صفوف النجومية خاصة في بلدي مصر.. حقيقي أنا مش عارفة أقول إيه على كلامك عني.. كلامك عني ورأيك فيا شهادة عظيمة جدًا في حقي لأنه مش أي رأي ده رأي واحدة من القليلات الفنانات العظيمات الرائدات كممثلة كوميديانة ومنتجة كبيرة ذات خبرة طويلة وكبيرة في تمييز الموهبة والأعمال الناجحة.

واختتمت قائلة: «شكرًا من قلبي يا صاحبة السعادة على استقبالك الجميل ليا وكل كلمة قولتيها عني هي تقدير وتكريم عظيم ليا أفتخر بيه شكرًا ليكي ولفريق إعداد برنامجك الجميل»