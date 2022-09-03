ميريهان حسين تزور مستشفى 57357: مبسوطة جدا وسط الأبطال (فيديو)

نشرت الفنانة ميريهان حسين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لها أثناء زيارتها لمستشفى 57357.

وعلقت ميريهان على الفيديو قائلة: «من زيارتي التالتة لمستشفى 57357، كنت مبسوطة جدًا وسط الأبطال دول اللي بروحلهم عشان أحاول أفرحهم بأي حاجة أقدر عليها وكل مرة بروحلهم بتعلم دروس منهم في الصبر والإيمان بالله والأمل والشعور بنعمة ربنا.. سعيدة بمستوى المستشفى وتعاملهم مع الأطفال والكبار ومدى التنظيم اللي عندهم والأجهزة الحديثة جدًا وجهاز مش موجود في الشرق الأوسط كله غير عندهم بيحدد مكان الورم بدقة ويعالجه».

وأضافت قائلة: «أنا هاروحلهم دايما وربنا يقدرني يا رب.. وانتو كمان ياريت تزوروهم وتحاولوا تفرحوهم بأي حاجة واللي يقدر يتبرع لأنهم محتاجين تبرعاتكم ويستحقها كل مريض محتاج يعيش حياته بشكل طبيعي.. ربنا يشفي كل مريض آمين يا شافي يا معافي.. شكرًا مستشفى 57357 على استقبالكم ليا وهانكررها كتير بإذن الله».

مسلسل الونش

ومن ناحية أخرى، تشارك ميريهان حسين في مسلسل الونش مع محمد رجب، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، حيث تعمل الشركة المنتجة على إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، وتم التعاقد مع محمود عبد المغني ومنة فضالي وإيهاب فهمي حتى الآن.