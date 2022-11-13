ميريهان حسين: سأظهر بمسلسل «الونش» يوم 19 نوفمبر الجاري

قالت الفنانة ميريهان حسين، إنها ستظهر في مسلسل «الونش»، الذي سيجر عرضه يوم 19 نوفمبر، وظهرت فيه بدور «نوارة»، هي شخصية تشبه الكثير من الشخصيات التي نقابلها في الحقيقة، «أنا حابه الشخصية دي أوي، ونفسي الناس يحبوها بردو».

وأضافت «حسين»، في تصريحات لها على هامش مشاركته بمهرجان القاهرة السينمائي لفضائية «DMC»، أن موعد عرض العمل الفني هو أحد العوامل القوية لنجاح مثل هذا العمل، مشيرة إلى أن الأعمال الدرامية خارج الموسم الرمضاني، هو أمر جيد، يساعد الجميع في مشاهدة العمل الفردي.

واستطردت: «أنا بحب الشغل برة رمضان، لأنه كتصوير بيكون أريح، وكعرض بيكون أحسن للناس، علشان يشوفوا العمل، وأتمنى يجيلي عرض في السينما زي ما نفسي، والسينما مختلفة عن أي عمل تاني، مؤخرا دخلت في المسرح، والسينما لها عرض وإحساس تاني».