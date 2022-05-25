في أول ظهور لها بعد وفاة خالها.. ميريهان حسين في حفل زفاف بوسي «صور»

نشرت الفنانة ميريهان حسين، أحدث إطلالة لها أثناء حضورها حفل زفاف الفنانة «بوسي»، على «هشام ربيع»، قبل أيام بأحد الفنادق الكبرى، حيث ظهرت في أكثر من مقطع فيديو وهي ترقص برفقة بوسي على نغمات «ستو أنا» و«حبيبي على نياته».

الظهور الأول لـ ميريهان حسين

ويعتبر ذلك هو الظهور الأول لـ ميريهان حسين بعد وفاة خالها، حيث كانت تعيش حالة نفسية سيئة بعد وفاته، نظراً للعلاقة القوية التي تجمعهما.

وتألقت الفنانة ميريهان حسين بفستان لونه أحمر، وظهرت بـ «ميك أب» مميز، حيث حرصت على ارتداء فستان باللون الأحمر.

آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كانت مسلسل «نقل عام»، بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، ومن إخراج عادل أديب.

ميرهان حسين ومسرحية الليلة الكبيرة

كما شاركت الفنانة ميرهان حسين في مسرحية «الليلة الكبيرة»، وهي من بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وفاة خال ميريهان حسين

وأعلنت الفنانة ميرهان حسين وفاة خالها بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث كتبت على حسابها بموقع إنستجرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى خالي الحبيب الطيب الكريم عادل حلمي، الله يرحمك يا خالو، ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويجمعني بيك في الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي».