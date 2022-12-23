استعدادات مكثفة لشركة «مياه المنوفية» لمواجهة الأمطار المتوقعة غدا

استعدادات مكثفة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لإمكانية سقوط أمطار غدا في محافظة المنوفية، وسط توقعات من هيئة الأرصاد الجوية بوجود جو غائم جزئي على جنوب الوجه البحري.

سقوط أمطار في المنوفية وانخفاض الحرارة غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة غدا السبت في محافظة المنوفية، تسجل 21 للعظمى و14 درجة للصغرى، فيما تشهد المحافظة في الوقت الحالي سقوط أمطار على عدد من المدن والقرى وتقوم شركة المياه بعمليات شفط المياه وسط تواجد ميداني مكثف للمسؤولين التنفيذيين.

استعدادات شركة مياه الشرب في المنوفية لسقوط الأمطار

وكشف مصدر مسؤول في شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، لـ«الوطن» أن هناك استعدادت للتدخل السريع وشفط المياه من الشوارع في حالة سقوط أمطار غدا محافظة المنوفية، مؤكدا أنه يتم متابعة الوضع أولا بأول بالتعاون مع مسؤولي الوحدات المحلية ومراكز المدن في كافة أنحاء المحافظة.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد عقد عظة اجتماعات مع مسؤولي شركة المياه ورؤساء الوحدات المحلية، للتجهيز لموسم الشتاء ومواجهة سقوط الأمطار في فصل الشتاء، مع تفعيل دور غرف العمليات والطوارئ في جميع المراكز والربط مع غرفة العمليات في المحافظة.