هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات حيث يسود طقس بارد نهارا مائل البردة ليلاً وسط تكون الغيوم الجزئية مع نشاط لحركة الرياح وتكون السحب الممطرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتصل نسبة سقوط الأمطار إلى 50% على فترات متفاوتة على مدار اليوم وتكون خفيفة إلى متوسطة.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا

وتشير هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في المحافظات إلى تعرض محافظات جنوب الوجه البحري إلى طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا، مائل إلى البرودة في أول الليل بارد في آخره مع تكون الغيوم الجزئية وانعدام فرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وجاء طقس غدا السبت في محافظات القاهرة الكبرى مائل إلى البرودة في الصباح الباكر مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم.

طقس غدا السبت في مصر

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا غائم جزئيا مع نشاط لحركة وسقوط أمطار تصل إلى نسبة 50% على فترات.

فيما جاء طقس غدا في مدن القناة وخليج السويس وسيناء طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع سقوط أمطار تصل إلى 30% وتكون الغيوم الجزئية.

وجاء طقس محافظات شمال وجنوب الصعيد غدا السبت مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا مع وجود غيوم جزئية.

درجات الحرارة في مصر غدا السبت

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا السبت سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في مطروح حيث بلغت 18 درجة مئوية، بينما سجلت أقل درجة في كاترين 4 درجات.

وعن درجات الحرارة في القطاعات غدا السبت جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة، الصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 22 درجة، الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة، الصغري 10 درجات

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة، الصغرى 12 درجة.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة يتراوح ارتفاعها من 2 : 1.5 متر، ويكون اتجاهها شمالية غربية.

وفي البحر الأحمر تكون حركة الأمواج مضطربة وتتراوح بين 2 :2.5، وتكون شمالية غربية.