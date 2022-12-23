خطة «القابضة للمياه» لمواجهة الطقس السيئ: غرف عمليات وتمركز بالمحاور

رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، درجة الاستعداد القصوى بكل الشركات التابعة بمختلف المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، وقررت تشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأي مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبَا لعدم استقرار في الأحوال الجوية عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، وظهور سحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

رصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها

وشدد «مجاهد» على ضرورة التواجد بغرف العمليات على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، وعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار.

وجرى التأكيد من تمركز سيارات الشفط والكسح، ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة أى تراكم لأى كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بجميع مناطق محافظات القناة

أوضح اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، استمرار انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقا لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الأمطار والسيول في الإسماعيلية.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ خطة انتشار السيارات بالشارع الدائرى ومنطقة جامع الدوحة، والمستشفى العام وجامعة قناة السويس، وطريق بورسعيد، ونفق الممر وشبين الكوم ومنطقة البيارات، والشارع التجاري وغيرها من المناطق المحتمل أن تشهد تجمعات مياه الأمطار، بالإضافة إلى انتشار السيارات والمعدات بالمراكز والمدن بفايد والقصاصين، والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب وأبوصوير.

رفع تجمعات مياه الأمطار على الطريق الصحراوي

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية، مواصلة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على الطريق الصحراوي، إضافة إلى استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة على مدار الـ 24 ساعة، في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها.

تفعيل خطط الطوارئ للمناطق القريبة من مواقع المعدات

أوضح العميد مهندس خالد جمال الدين، أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسؤولي غرفة عمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة، بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة وتفعيل خطط الطوارئ للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى المحافظة، والعمل على مدار الساعة من خلال الورديات وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفوري لأي تجمعات مياه أمطار.

نشر وتمركز المعدات بالقاهرة والجيزة

وذكر المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه.

في حين لفت المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه، مشيرا إلى انتشار حولي 120 معدة بنطاق محافظة القاهرة.