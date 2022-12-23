طالبة ختمت القرآن في جلسة واحدة لـ«مصر تستطيع»: أنهيته في 10 ساعات بروايتين

قالت إسراء عماد الدين، طالبة بالأزهر أتمت تسميع القرآن في جلسة واحدة، إنها طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، من معهد فتيات دير السعادة من محافظة قنا، وأنها ختمت القرآن بجلسة واحدة بروايتين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «بدأت التسميع من الساعة 7 صباحا حتى الـ8 مساء وكانت 10 ساعات، وفصل بينها وقت الصلوات والغداء، وسمعت للشيخ سيد محمد سليمان، والشيخ حدد ورد يومي وكان عامل خطة لختم القرآن في جلسة واحدة، وبدأت في الخطة من مستوى 3 أجزاء، وكنت أراجع 3 أجزاء يوميا، ثم 5 أجزاء ثم 10 أجزاء ثم نصف القرآن وصولا إلى ختمه في جلسة واحدة».

وتابعت: «في الأول كنت مستصعبة الأمر، وكنا نراه مستحيلا، ووضع خطة مشينا عليها ومرة سمعت 18 جزءا في جلسة واحدة، وهذا التدرج يؤهلنا للانتهاء من تسميع القرآن في جلسة واحدة، وأصريت على ختم القرآن بروايتين».