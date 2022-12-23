أبرز لقطات جنازة والد الفنانة جومانا مراد

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الفنانة جومانا مراد، أثناء تشييع جثمان والدها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة السادس من أكتوبر.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز اللقطات في جنازة والد جومانا مراد.

-حرصت جومانا مراد على مرافقة جثمان والدها منذ وصوله لمسجد الشرطة بالشيخ زايد للصلاة على الجثمان، وظهرت وهي ترتدي إيشارب أبيض ونظارة شمس.

-دخلت جومانا في حالة انهيار شديدة أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

-وحرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة والد جومانا مراد، وهم المنتج جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وفاة والد جومانا مراد

وبكلمات مؤثرة أعلنت أمس الفنانة جومانا مراد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، وفاة والدها قائلة: «أنا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مرة يابا.. يمكن لأنها آخر مرة بس أنا حاسة إنك أنت اللي عايش وأنا اللي ميتة، أنت بدار الحق وإحنا بدار الباطل، أنت الحقيقة وإحنا الكذبة.. أنت عند اللي أحن مننا كلنا عليك فراقك صعب كتيييييير، بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر».

واختتمت قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا بابا برحمته ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال.. أرجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحة على روحه».

وانهالت عليها دعوات الوسط الفني بالمواساة والصبر والسلوان وأبرزهم: روجينا وسلاف فواخرجي وأيتن عامر وغيرهم.