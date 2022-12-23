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انهيار جومانا مراد عقب الانتهاء من صلاة الجنازة على والدها

كتب:

أحمد عبدالرحمن
تصوير:

عبدالحافظ السيد
01:05 م | الجمعة 23 ديسمبر 2022
جومانة مراد في جنازة والدها

جومانة مراد في جنازة والدها

أصيبت الفنانة جومانا مراد، بحالة انهيار، فور انتهاء الصلاة على جثمان والده، التي أقيمت بمسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد، إذ حرصت على الركوب داخل السيارة التي بها الجثمان.

نقيب الممثلين في جنازة والد جومانا مراد

وحرص كل من المنتج جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على الحضور لأداء صلاة الجنازة على والد جومانا مراد.

الدفن في مقابر أكتوبر

ويوارى جثمان والدها الثرى داخل مقابر العائلة بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك حسبما أعلنت «جومانا» أمس، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم عدد من نجوم الفن تعازيهم إلى جومانة مراد، وحرصوا على مواساتها بكلماتهم عقب إعلانها خبر وفاة والدها، أبرزهم أصالة، قصي خولي، سوزان نجم الدين، نسرين طافش، روجينا، درة، نسرين طافش، لطيفة، نسرين أمين، صفاء سلطان.

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بقلم أحمد عبدالرحمن