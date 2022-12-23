باحثة مصرية باليابان لـ مصر تستطيع: حصلت على جائزة أفضل رسالة دكتوراه بسبب النمل الأبيض

قالت ندى زين الدين، باحثة مصرية حاصلة على لقب أفضل رسالة دكتوراة من جامعة باليابان، إن دراستها تحمل نتائج إيجابية للقضاء على النمل الأبيض بعدد من المناطق في مصر، ومن ثم إلى البلاد الإفريقية.

وأضافت خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»، أنها تخرجت في كلية الآداب قسم الجغرافيا بجامعة عين شمس، وأن رسالة الدكتوراه الخاصة بها كانت عما يفعله النمل الأبيض بمدينة القصر الإسلامية من دمار، فكانت الرسالة تكمن في التغيرات البيئية الأثرية على مدينة القصر الإسلامية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد».

وتابعت أنها سافرت اليابان سبتمبر 2018، وكانت تزور القرية في مركز الداخلة ضمن رحلات تنظم في مصر، مشيرا إلى أنها رأت تأثير النمل الأبيض على المدينة التي تعود إلى العصر الأيوبي، وقررت حينها أنه سيكون موضوعها في الدكتوراه.

وأشارت إلى أن جامعة كيوتو من أقوى الجامعات في العالم على الدراسات البيئية، وكانت رسالة الدكتوراه الخاصة بها هي الأفضل في مجال التغيرات البيئية الأثرية، لافتة إلى أن كل الحاصلين على أفضل رسالة دكتوراه التقوا السفير الياباني في حفل صغير بمصر.

وأكدت أنها صنعت دواء عضويا للقضاء على النمل الأبيض، وأنه دواء بيئي وليس كيميائيا ليتماشى مع اتجاهات إفادة البيئة وعدم التأثير عليها سلبيًا، لافتة إلى أن الدواء تم تطبيقه بالفعل في مصر في عدد من الأماكن منها دير سانت كاترين، ومنازل لبعض الأشخاص، وبالتأكيد مدينة القصر الإسلامية، والتي كانت موضع الرسالة التي استمرت معها 3 سنوات ونصف.