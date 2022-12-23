أسعار قطار تالجو الجديد.. سافر من القاهرة إلى الإسكندرية خلال ساعتين (صور)

تستعد محطة سكة حديد الإسكندرية لاستقبال أولى رحلات قطار تالجو الفاخر غدا، الأمر الذي يتبعه رغبة في معرفة أسعار قطار تالجو الجديد الذي يخوض رحلة القاهرة الإسكندرية خلال ساعتين فقط، بالإضافة إلى ما يحويه من أمور فاخرة من حيث المقاعد والمطعم وغيرها من المتعلقات المميزة التي تجعله مختلف عن أي قطار آخر.

وبحسب ما أعلنته هيئة السكك الحديدية، فإن بدء تشغيل أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب غدا السبت الموافق 24 ديسمبر 2022، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

أسعار قطار تالجو الجديد رحلة القاهرة الإسكندرية

يرغب الكثير التعرف على أسعار قطار تالجو الجديد رحلة القاهرة الإسكندرية مع حجز أولى رحلات ذلك القطار، حيث تبلغ قيمة تذاكر قطار تالجو الأسبانى، 200 جنيه للدرجة الأولى من القاهرة للإسكندرية والعكس، وثمن تذكرة الدرجة الثانية من القاهرة للإسكندرية والعكس 150 جنيها.

مواعيد قطار تالجو الجديد القاهرة الإسكندرية

وبجانب أسعار قطار تالجو الجديد رحلة القاهرة الإسكندرية يحتاج البعض إلى معرفة مواعيد ذلك القطار المتمثلة في الآتي:

- موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من الأحد الموافق 25/12/2022 الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية.

- الساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالإسكندرية متجها إلى محطة مصر برمسيس.

- من الساعة الثانية عصرا من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، حيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً.

مواعيد إضافة لقطار تالجو الجديد

أوضحت هيئة السكك الحديدية أنه مع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة أسوان إلى جانب خط القاهرة الإسكندرية.

مميزات قطار تالجو الجديد رحلة القاهرة الإسكندرية

- تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة.

- السرعة التشغيلية العالية تصل إلى 160 كم / ساعة.

- وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية.

- كراسي مخصصة لذوي الهمم.

- شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية.

- نظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب.

- دورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم.

- كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

- بوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب.