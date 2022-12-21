مصدر بـ«السكة الحديد»: إدراج قطار تالجو على سيستم حجز التذاكر قريبا

قال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للسكة الحديد، إن قطار تالجو الإسباني يجرى إدراجه على سيستم نظام حجز التذاكر قريبا، ضمن لائحة الهيئة للحجز المسبق، قبل استقلال القطارات.

وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ«الوطـن»، أن موعد انطلاق القطار تالجو الإسباني سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تطرح تذاكر الدرجة الأولى والثانية ضمن الدرجات الفاخرة، وسعر تذكرة الدرجة الأولى من القاهرة / إسكندرية 200 جنيه، أما الدرجة الثانية بسعر 150 جنيها، وغرامة استقلاله دون تذكره تصل لـ 70 جنيها.

وفي سياق موازي، قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في بيان سابق له، إن منظومة السكة الحديد تشهد تطورًا ملموسًا على جميع الأصعدة، خاصة التعاقدات الضخمة التي جرى الاتفاق عليها من جرارات وعربات قطارات، حتى أصبح هناك تقدم كبير في تقديم مستوى الخدمة لمستقلي القطارات.

وأضاف أنه في حالة حدوث أي مشكلة في القطارات، يجرى التحرك الفوري من جميع أطراف الهيئة، لعدم تعطيل حركة سير القطارات ومصالح المواطنين.

معلومات عن قطار تالجو

قطار تالجو الإسباني يمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات تفوق المعمول بها في الطائرات. .