10 معلومات عن قطار تالجو الإسباني قبل تشغيله أمام الركاب في نوفمبر

انتهت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكة الحديد، من التشغيل التجريبي لأول قطار تالجو الإسباني، استعدادا لتشغيله رسميا أمام الركاب، على خط «القاهرة- الإسكندرية» بواقع رحلة واحدة يوميا ذهاب وعودة، مطلع نوفمبر المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة داخل القطار، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحفاظا على سير حركة مسير القطارات.

تشغيل قطار تالجو الإسباني رسميا أمام الركاب 1 نوفمبر

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيجر تشغيل قطار تالجو الإسباني رسميا أمام الركاب يوم 1 نوفمبر المقبل، إذ ستكون الرحلة على خط «القاهرة- الإسكندرية»، والعكس بواقع رحلة واحدة يوميا، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر القطار تصل إلى 200 جنيه للدرجة الأولى من محطة مصر برمسيس حتى محطة الإسكندرية والعكس، و150 جنيها للدرجة الثانية.

معلومات عن قطار تالجو الإسباني قبل تشغيله أمام الركاب

1- تشغيل قطار تالجو الإسباني رسميا أمام الركاب 1 نوفمبر المقبل.

2- قطار تالجو الإسباني يتكون من 15 عربة منها 5 عربات درجة أولى و8 عربات درجة ثانية وعربة بوفيه وعربة قوى، إضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي.

3- قطار تالجو الإسباني سيقدم خدمات أوروبية فاخرة لجميع مرتادي من الركاب.

4- قطار تالجو الإسباني يمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات تفوق المعمول بها في الطائرات ويحقق أعلى الأمان للركاب المسافرين.

5- يوجد بقطار تالجو الإسباني شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية.

6- أسعار تذاكر الدرجة الأولى فى قطار تالجو الإسباني من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس 200 جنيها.

7- أسعار تذاكر الدرجة الثانية فى قطار تالجو الإسباني من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس 150 جنيها.

8- يتمتع قطار تالجو الإسباني بمقاعد أو كراسي مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة مثل مقاعد الطائرات.

9- الدرجة الأولى من قطار تالجو الإسباني تحتوي على شاشة وتكييف وحمامات فاخرة وبوفية وكراسي مرفقة بشاشة تلفزيون خاصة لكل راكب.

10- قطار تالجو الإسباني الذى سيتم تشغيله هو أول دفعة من 7 دفعات للقطارات الإسبانية الجديدة، والتى سيتم توريدها خلال الفترة المقبلة.